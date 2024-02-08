В мэрии оценили ход строительства паркинга у станции метро «Рассказовка»

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Строители выполнили половину от общего объема монолитных работ в рамках возведения здания наземно-подземного паркинга у станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас специалисты выполняют бетонные работы на уровне второго наземного этажа. Глава столичного градостроительного комплекса также уточнил, что общая площадь сооружения составит порядка 30 тыс. кв. м. При этом наземная часть здания будет состоять из четырех уровней и займет 18,4 тыс. кв. м, кроме того, проект здания предполагает двухуровневый подземный паркинг площадью 11,6 тыс. кв. м. Таким образом перехватывающая парковка у станции «Рассказовка» сможет вместить до 840 автомобилей одновременно.

«Паркинг предназначен для использования жителями прилегающих районов Новой Москвы и Подмосковья, — подчеркнул Бочкарев. — Они смогут оставить на время личный автомобиль, чтобы пересесть на наземный городской транспорт или воспользоваться станцией «Рассказовка» Солнцевской линии метро».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что сооружение планируют оснастить системами безопасности, пожаротушения, диспетчеризации, а также автоматизированной парковочной системой. Кроме того, паркинг оборудуют энергоэффективными приборами электроснабжения и освещения.

По словам главы строительного холдинга, сооружение паркинга ведется в высоком темпе, на строительной площадке трудятся около 80 рабочих ежедневно. «Помимо монолита, они сейчас выполняют обратную засыпку котлована и другие строительно-монтажные работы», — подчеркнул Юрий Кравцов.

Напомним, станция «Рассказовка» входит в состав участка Солнцевской ветки, который обеспечивает пассажирам столичной подземки прямое сообщение с аэропортом Внуково.