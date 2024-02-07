«Победа» назвала причину задержки рейсов в Челябинске
В Челябинске из-за сложных погодных условий на несколько часов задержали рейсы «Победы», запланированные на раннее утро 7 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Рейсы в Челябинске задержаны из-за сложных погодных условий», — сообщили в пресс-службе. Причиной задержки рейсов стали «сильный ливневый снег и низкая метеорологическая видимость».
В Челябинске задержали вылеты трех авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург, сообщила ранее ГТРК «Южный Урал». Рейсы были запланированы на 5:30, 5:40 и 6:40 по местному времени. Однако из-за плохих погодных условий их перенесли на 10:50, 11:00 и 10:00.
По словам пассажиров, время вылетов переносили уже несколько раз.
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