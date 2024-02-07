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В Крыму изъяли ввезенный американцем Bentley

Фото: Федеральная таможенная служба
Фото: Федеральная таможенная служба

В Крыму таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley, который ввез гражданин США. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По решению суда автомобиль Bentley Turbo R передан в доход государства. Машина была задержана за нарушение правил ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявили в ФТС.

По данным таможенной службы, американский автомобиль 1990 года выпуска принадлежал гражданину США. Владелец машины уехал из России, оставив транспортное средство в пользование «доверенному лицу в Крыму».

В страну автомобиль ввезли в 2015 году через пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма. По условиям временного ввоза, владелец транспортного средства должен был вывезти его из России в течение года либо поместить «под иную таможенную процедуру». В этом случае владелец должен был платить таможенные пошлины. Сумма его долга по таможенным платежам и процентам составила 4,6 млн руб., уточнили в ведомстве.

Согласно ст. 358 Таможенного кодекса Таможенного союза, иностранные граждане могут ввозить на территорию ЕАЭС зарегистрированные в других государствах транспортные средства без уплаты пошлин. Однако сделать это можно не более чем на один год. Передать транспортное средство в пользование доверенному лицу на территории Таможенного союза можно только в том случае, если владелец предоставил таможенному органу необходимые сведения о своем автомобиле и уплатил таможенные платежи.

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