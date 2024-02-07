Мэрия назвала срок окончания строительства бизнес-центра в районе Беговой

Макет офисного квартала Stone Towers (Фото: stroimos / VK)

Основные работы по строительству бизнес-центра в Бумажном проезде завершатся до конца 2025 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На данный момент специалисты выполняют возведение монолита, эти работы выполнены на 40%. Параллельно на площадке ведется кладка стен и внутренних перегородок, а в ближайшее время строители начнут черновую отделку подземной части.

По словам главы столичного градостроительного комплекса, объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 9 млрд руб., общая наземная площадь объекта составит 40 тыс. кв. м. Таким образом, в новом бизнес-центре смогут работать до 4 тыс. человек.

Заммэра отметил, что на первом этаже бизнес-центра разместят кафе, ресторан и торговые площади, которые будут доступны как резидентам офисного комплекса, так и жителям района. Кроме того, Бочкарев подчеркнул, что фасады здания будут выполнены из стеклофибробетона и предполагают увеличенную площадь остекления. В составе проекта также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

«Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 кв. м. Оно предполагает два входа — со стороны Бумажного проезда и из парка площадью 5 тыс. кв. м, который будет создан в рамках благоустройства территории, — уточнил вице-мэр. — В парке появятся бульвары для прогулок, места активного отдыха и тихие зоны, что позволит сделать его точкой притяжения для всех горожан».

По мнению председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, такие объекты, как бизнес-центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города. «Мэр Москвы Сергей Собянин ставит в приоритет создание сбалансированной застройки, когда в районах, помимо жилья, создается социальная и коммерческая инфраструктура», — добавила глава комитета.

Напомним, бизнес-центр строят в Северном административном округе столице (САО) в составе квартала STONE Towers, расположенном в Бумажном проезде, вл. 19, стр. 4–5. Общая площадь делового квартала составит 106 тыс. кв. м, а реализация проекта позволит создать 11 тыс. новых рабочих мест.