Ефимов заявил о торгах за право реорганизации части промзоны «Карачарово»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти решили выставить на аукцион право реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков бывшей промзоны «Карачарово», которая расположена в Нижегородском районе, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совокупная площадь двух участков составляет около 4,5 га. По оценкам Ефимова, реализация этого проекта потребует почти 9,8 млрд руб. инвестиций, по итогу же там будет создано около 900 новых рабочих мест. При этом ежегодный бюджетный эффект, по прогнозам столичной мэрии, составит 472 млн руб.

В настоящее время на указанной территории располагаются склады и ремонтные мастерские. Вместе с тем этот район сейчас является одним из самых динамично развивающихся в столице с точки зрения инфраструктуры. Так, неподалеку проходят несколько автострад (включая обе хорды Московского скоростного диаметра), Большое кольцо метро и линии МЦК и МЦД.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на реорганизуемых участках планируют построить 50 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая гостиницу площадью до 15 тыс. кв. м. Кроме того, на территории бывшей промзоны «Карачарово» возведут спортивно-развлекательный комплекс площадью 5,5 тыс. кв. м и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем площадью 4,5 тыс. «квадратов», а также торговый центр, кафе, офисы и отделения банков.

Напомним, по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.