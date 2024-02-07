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Ракова сообщила о запуске уникального родового отделения при ИКБ № 1

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В новом лечебно-диагностическом комплексе столичной инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 начал работу современный акушерско-гинекологический блок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый блок, расположенный в Северном корпусе № 1, включает в себя родильное и гинекологическое отделения, а также отделение неонатологии. Медики могут проводить там все необходимые виды диагностики и лечения мам с инфекционными заболеваниями и новорожденных.

«В новом блоке находятся приемно-смотровые мельцеровские и родовые боксы, боксы для совместного пребывания мамы с малышом и боксы с кувезами для новорожденных, — уточнила вице-мэр. — Это самое технологичное оборудование. Например, в любом из родовых боксов можно развернуть операционную для экстренного родоразрешения или других операций».

Ракова подчеркнула, что благодаря системе мельцеровских боксов и специальной системе вентиляции и обеззараживания воздуха исключается возможное внутрибольничное распространение инфекций. Таким образом, в учреждении обеспечена безопасность мам, новорожденных, медицинского персонала и других пациентов.

Заммэра также отметила, что уникальные родовые боксы предназначены для ведения родов как у здоровых пациенток, так и у женщин с инфекциями различного типа: воздушно-капельными, кишечными и другими. Этот результат достигается благодаря изоляции рожениц в отдельных боксах на протяжении всего периода родов. Пациентки родильного отделения не покидают индивидуальные боксы даже для проведения инструментальных и лабораторных обследований — вся необходимая аппаратура имеется в каждой изолированной палате. Медперсонал обеспечивает всесторонний контроль состояния матери и плода путем мониторинга жизненно важных показателей, ко времени начала потуг кровать трансформируется в стол для родовспоможения.

В свою очередь, заместитель главврача ИКБ № 1 Елена Лялина рассказала, что при необходимости в любом из родовых боксов может быть развернута операционная для экстренного родоразрешения по показаниям со стороны матери или плода, а также проведения иных видов операций. Сразу после рождения каждый ребенок осматривается врачом-неонатологом.

Кроме того, в больнице предусмотрены боксы с кувезами для новорожденных, в которых есть все необходимое для выхаживания младенцев: монитор для круглосуточного наблюдения за дыханием, сердцебиением, артериальным давлением, насыщением крови кислородом. Для новорожденных, которым трудно дышать самостоятельно, бокс оснащен современным аппаратом ИВЛ. «Детки находятся в кувезах в двух случаях — либо когда требуется изоляция от других детей и от мамы, либо если это недоношенные, ослабленные новорожденные, которым требуются специальные условия для поддержания нормальных функций организма», — объяснила Лялина.

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Напомним, строительство лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 было завершено осенью 2023 года. Комплекс включает в себя три корпуса общей площадью свыше 100 тыс. кв. м — на сегодня это крупнейший стационар для лечения инфекционных заболеваний не только в Москве, но и в России.

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роддом инфекция больницы Москва Анастасия Ракова
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