Не менее 11 человек погибли при взрыве на пиротехнической фабрике в Индии

На пиротехнической фабрике в Индии произошел мощный взрыв. Видео

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По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате мощного взрыва на фабрике по производству пиротехнических изделий в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Times of India.

Как отмечает издание, взрыв был настолько сильным, что его последствия ощущались в радиусе 15 километров.

Данные о погибших предварительные, число жертв может значительно увеличиться. По данным местных властей, спасателям еще не удалось добраться к месту взрыва, поскольку пожар продолжается.

Большинство из погибших, о которых известно на момент подготовки этого материала, стали жертвами давки, возникшей из-за паники после взрыва.

Спасательная операция продолжается.