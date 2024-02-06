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Рейс до Москвы из Саранска перенесли в Пензу после инцидента с лайнером

Пассажиров рейса Саранск-Москва увезут в Пензу после случая с бортом Тарасовой

Пассажиров рейса Саранск — Москва (аэропорт Шереметьево), который не вылетел вовремя из-за выезда за взлетно-посадочную полосу другого самолета, доставят в Пензу для отправки в пункт назначения. Об этом сообщил генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин, передает ТАСС.

«Пригонят резервный борт в Пензу, пассажиров доставят на автобусе из Саранска в Пензу. Пассажиры — 65 человек — ожидают», — сказал он.

Вечером 5 февраля в пресс-службе Росавиации сообщили, что в Саранске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, которые приехали в город на чемпионат России по этому виду спорта среди юниоров.

Рейс выполняла авиакомпания «Россия» совместно с «Аэрофлотом». После выезда самолета Superjet-100 за пределы ВПП аэропорт временно прекратил отправку и прием рейсов, вылет обратного рейса в Москву, запланированный на 21:20 (время совпадает с мск) отложили на полтора часа.

Как сообщил ТАСС представитель авиакомпании «Россия», командир воздушного судна докладывал о несоответствии состояния воздушной полосы заявленным параметрам. Телеграм-канал Mash писал, что борт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления при плохой погоде. По данным Гидрометцентра России, в Саранске вечером 5 февраля шел сильный снегопад.

Проверку по факту произошедшего начало Центральное управление на транспорте СК.

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Саранск Москва задержка рейсов Татьяна Тарасова Мордовия
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Аэропорт Саранска временно закрыли после инцидента с лайнером Тарасовой
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