Жителя Кургана обязали выплатить ₽22 млн за подделку книг о Гарри Поттере

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Жителя Кургана, который незаконно печатал книги, приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 22 млн руб., сообщила пресс-служба областной прокуратуры. ТАСС уточняет, что он печатал романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Суд установил, что 45-летний курганец с декабря 2018 по апрель 2021 года организовал печать 43 тыс. контрафактных экземпляров книг, в результате чего правообладатель получил ущерб на 22 млн руб.

Суд признал мужчину виновным в незаконном использовании объектов авторского права в крупном размере (п. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК) и обязал его выплатить ущерб.