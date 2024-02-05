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Жителя Кургана обязали выплатить ₽22 млн за подделку книг о Гарри Поттере

Прокуратура: житель Кургана выплатит ₽22 млн за подделку книг о Гарри Поттере
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жителя Кургана, который незаконно печатал книги, приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 22 млн руб., сообщила пресс-служба областной прокуратуры. ТАСС уточняет, что он печатал романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Суд установил, что 45-летний курганец с декабря 2018 по апрель 2021 года организовал печать 43 тыс. контрафактных экземпляров книг, в результате чего правообладатель получил ущерб на 22 млн руб.

Суд признал мужчину виновным в незаконном использовании объектов авторского права в крупном размере (п. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК) и обязал его выплатить ущерб.

«Гарри Поттер» — серия романов о приключениях юных волшебников — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Романы переведены на 80 языков, в том числе на русский. В серию входит семь книг.

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