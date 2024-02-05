Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, соответствующие поправки в Воздушный кодекс подготовила группа депутатов Госдумы из «Единой России», сообщило издание «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков документа.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, подготовка законопроекта только началась, парламентарии уточняют формулировки документа. В частности, авторы законопроекта пока не определили, сколько лет должно быть ребенку, чтобы его нельзя было отсаживать. Рассматриваются несколько вариантов: для детей-инвалидов — до 18 лет, для других — до 12 или 14 лет.

Буцкая отметила, что для родителей возможность пересадить ребенка на место рядом с собой должна быть бесплатной, несмотря на то, что лоукостеры зарабатывают на выборе конкретного места в салоне самолета.

Как уточняет издание, сейчас авиакомпании по-разному решают вопрос с рассадкой детей и родителей. Некоторые из них «привязывают» билет ребенка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие — к тому, кто в последнюю очередь ее оформил. Часть авиакомпаний считают, что если ребенок и взрослый сидят через проход, то это можно считать за соседство.

В феврале 2022 года Совет Федерации потребовал у Минтранса запретить авиаперевозчикам разделять детей и родителей в самолетах. Проект разработал глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он уточнил, что по документу авиакомпания обязана размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних местах.