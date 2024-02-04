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Премьер-министр Баварии оделся в костюм Отто фон Бисмарка. Видео

Премьер-министр Баварии пришел на карнавал в костюме Отто фон Бисмарка
Маркус Зедер пришел в образе первого канцлера Германской империи на Франконский карнавал. В прошлые годы баварский премьер появлялся на мероприятии в костюмах Гэндальфа, Шрека и Махатмы Ганди

Премьер-министр Баварии оделся в костюм Отто фон Бисмарка. Видео
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