Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За четыре с лишним года с момента начала работы в Москве нового стандарта онкологической помощи ситуация с этим заболеванием постепенно улучшается по целому ряду параметров — растет выявляемость злокачественных новообразований, снижается смертность, параллельно вводятся в строй новые современные медучреждения. О наиболее интересных показателях и цифрах 4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из ключевых, по ее словам, результатов работы нового стандарта — преодоление пятилетнего рубежа с момента постановки диагноза. «Доля таких пациентов за прошедшие четыре года выросла с 55 до почти 60%. Кроме того, раннее выявление онкозаболеваний увеличилось с 62 до 67%», — сообщила Ракова. По некоторым локализациям опухолей удалось значительно увеличить выявляемость: к примеру, за последний год число выявлений на нулевой стадии опухолей желудочно-кишечного тракта выросло в полтора раза, а онкозаболеваний шейки матки — вдвое. Растет и скорость медицинских процессов — так, сегодня в столице 98% гистологических исследований, по которым и ставится диагноз, готовы в течение пяти дней. В итоге это привело к сокращению на треть доли летальных случаев в течение первого года после постановки диагноза — с 17% пять лет назад до 11,8% в 2023 году.

Говоря об инфраструктуре, с 2019 года в Москве возведено 85 тыс. кв. м новых медучреждений и отремонтировано еще 40 тыс. кв. м существующих площадей. Кроме того, за этот период для нужд учреждений онкопомощи было закуплено свыше 4 тыс. единиц оборудования на сумму 5 млрд руб. Уже сейчас объемы предоставления онкологической помощи в Москве, по словам вице-мэра, выросли к 2019 году в два раза. И теперь, чтобы завершить формирование современного каркаса системы онкопомощи, осталось достроить больницу № 62 в «Сколково» и ввести в эксплуатацию уже построенный лучевой корпус медцентра «Коммунарка».

Переход на новый стандарт оказания онкологической помощи в столице начался в конце 2019 года. Для начала на базе пяти крупнейших городских больниц были созданы пять якорных клиник с полным спектром возможностей для диагностики, хирургии, лекарственной терапии и диспансерного наблюдения. Каждая из них состоит из современного стационара с передовым оборудованием, центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), и из современной патоморфологической лаборатории. Параллельно с развитием инфраструктуры были разработаны и внедрены клиентские пути — подробный алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования. Сейчас продолжается дальнейшее совершенствование алгоритмов оказания онкологической помощи, регулярно публикуются открытые рейтинги онкологических стационаров, а в решении самых разных вопросов пациентам помогают персональные помощники, оказывается психологическая поддержка.