 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За четыре с лишним года с момента начала работы в Москве нового стандарта онкологической помощи ситуация с этим заболеванием постепенно улучшается по целому ряду параметров — растет выявляемость злокачественных новообразований, снижается смертность, параллельно вводятся в строй новые современные медучреждения. О наиболее интересных показателях и цифрах 4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из ключевых, по ее словам, результатов работы нового стандарта — преодоление пятилетнего рубежа с момента постановки диагноза. «Доля таких пациентов за прошедшие четыре года выросла с 55 до почти 60%. Кроме того, раннее выявление онкозаболеваний увеличилось с 62 до 67%», — сообщила Ракова. По некоторым локализациям опухолей удалось значительно увеличить выявляемость: к примеру, за последний год число выявлений на нулевой стадии опухолей желудочно-кишечного тракта выросло в полтора раза, а онкозаболеваний шейки матки — вдвое. Растет и скорость медицинских процессов — так, сегодня в столице 98% гистологических исследований, по которым и ставится диагноз, готовы в течение пяти дней. В итоге это привело к сокращению на треть доли летальных случаев в течение первого года после постановки диагноза — с 17% пять лет назад до 11,8% в 2023 году.

Говоря об инфраструктуре, с 2019 года в Москве возведено 85 тыс. кв. м новых медучреждений и отремонтировано еще 40 тыс. кв. м существующих площадей. Кроме того, за этот период для нужд учреждений онкопомощи было закуплено свыше 4 тыс. единиц оборудования на сумму 5 млрд руб. Уже сейчас объемы предоставления онкологической помощи в Москве, по словам вице-мэра, выросли к 2019 году в два раза. И теперь, чтобы завершить формирование современного каркаса системы онкопомощи, осталось достроить больницу № 62 в «Сколково» и ввести в эксплуатацию уже построенный лучевой корпус медцентра «Коммунарка».

Переход на новый стандарт оказания онкологической помощи в столице начался в конце 2019 года. Для начала на базе пяти крупнейших городских больниц были созданы пять якорных клиник с полным спектром возможностей для диагностики, хирургии, лекарственной терапии и диспансерного наблюдения. Каждая из них состоит из современного стационара с передовым оборудованием, центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), и из современной патоморфологической лаборатории. Параллельно с развитием инфраструктуры были разработаны и внедрены клиентские пути — подробный алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования. Сейчас продолжается дальнейшее совершенствование алгоритмов оказания онкологической помощи, регулярно публикуются открытые рейтинги онкологических стационаров, а в решении самых разных вопросов пациентам помогают персональные помощники, оказывается психологическая поддержка.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
онкология Департамент здравоохранения Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Венгрия решила не мешать и не участвовать в фонде ЕС для помощи Украине Политика, 17:53
Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси Спорт, 17:52
Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме Политика, 17:39
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 17:29
Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии Спорт, 17:21
В Нижнем Новгороде второй раз за неделю прорвало водопровод Общество, 17:17
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай Бизнес, 17:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве Город, 17:01
Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина Спорт, 16:56
В Лисичанске завершили спасательную операцию после обрушения пекарни Политика, 16:49
Зеленский приехал в село Работино Политика, 16:31
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 16:23
В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по Илье Помазуну Спорт, 16:14
Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину» Политика, 16:08