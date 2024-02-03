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Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России

Турецкий стройхолдинг Rönesans Holding прекратил свою деятельность в России

Турецкий строительно-подрядный холдинг Rönesans Holding продал бизнес в России и перенаправил инвестиции в другие страны, говорится в отчете компании о планах расширения на 2024 год. Холдинг вел деятельность в России с 1993 года.

«Rönesans прекратил свою деятельность в России и теперь сосредоточился на амбициозной стратегии роста по всему миру», — говорится в публикации. Компания будет инвестировать в новые рынки и отрасли, используя опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства.

Холдинг напомнил, что продал строительный бизнес в России в мае 2022 года и бизнес в сфере недвижимости в июне 2023 года. В компании отметили, что инвестиции перенаправили в несколько регионов, в том числе в страны СНГ — Казахстан и Туркменистан.

Rönesans Holding — турецкая компания, которая занимается строительством различных объектов, от жилья до объектов энергетики и больниц, ведет инвестиционную деятельность.

Портфель проектов Renaissance Development в России составлял 740 тыс. кв. м. В собственности и управлении компании были девять бизнес-центров класса А и B+ в Санкт-Петербурге, два торгово-развлекательных центра в Ярославле и Сургуте, а также комплекс Neva Towers в районе «Москва-Сити».

В России Renaissance Construction стала генеральным подрядчиком башен «Эволюция» и «Федерация» в Москва-Сити и штаб-квартиры «Газпрома» «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.

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