Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России

Турецкий строительно-подрядный холдинг Rönesans Holding продал бизнес в России и перенаправил инвестиции в другие страны, говорится в отчете компании о планах расширения на 2024 год. Холдинг вел деятельность в России с 1993 года.

«Rönesans прекратил свою деятельность в России и теперь сосредоточился на амбициозной стратегии роста по всему миру», — говорится в публикации. Компания будет инвестировать в новые рынки и отрасли, используя опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства.

Холдинг напомнил, что продал строительный бизнес в России в мае 2022 года и бизнес в сфере недвижимости в июне 2023 года. В компании отметили, что инвестиции перенаправили в несколько регионов, в том числе в страны СНГ — Казахстан и Туркменистан.