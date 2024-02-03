Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии
Sony ограничила активацию видеоигр в игровом маркете Steam на территории России и Белоруссии, сообщил российский издатель и дистрибьютор «Бука». Компания предупредила об этом в публикации во «ВКонтакте» о предзаказе игры Horizon Forbidden West.
«То есть игра НЕ активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно», — сообщила «Бука».
В других странах содружества этой проблемы нет.
Российский интернет-магазин компьютерных игр Steampay также предупредил о проблемах с активацией игр. «Сегодня мы получили информацию от издательства Sony, что активация их игр теперь недоступна для Steam-аккаунтов с регионами России и Белоруссии», — говорится в публикации.
Sony прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в России в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине.
Эксперты тогда отметили, что для компании решение об уходе с российского рынка было непростым с финансовой точки зрения, так как среди производителей консолей в России у нее самое большое присутствие.
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