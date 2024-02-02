Умер оператор «Последнего богатыря» и «Беспринципных» Павел Капинос

Павел Капинос (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Павел Капинос, снявший, в частности, ленту «Последний богатырь» и сериал «Беспринципные», умер в 48 лет от остановки сердца, сообщила в телеграм-канале режиссер Анна Меликян.

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма «8». Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала Меликян.

Режиссер назвала Капиноса одним из лучших операторов в стране и выразила соболезнования его родным и близким.

Капинос родился 8 октября 1975 года, окончил во ВГИКе операторский факультет. Как режиссер снял фильмы «Изоляция» и «Прощай, любимый». В качестве оператора участвовал в таких проектах, как «Духless-2», «Елки-5», «Беспринципные», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Посланник Тьмы».

В апреле 2022 года РЕН ТВ сообщил, что Капинос попал в Боткинскую больницу в Москве с алкогольным отравлением. Телеканал передавал, что оператор ушел утром на съемки, а вечером не вернулся домой и его жена «забила тревогу».