В Нижнем Новгороде стартовала проходка нового тоннеля метро

Фото: ГК «Моспроект-3»

Столичные метростроевцы начали проходку тоннелей на Автозаводской линии Нижегородского метрополитена. Работы проводит ГК «Моспроект-3», а проходят они на будущем перегоне между станциями «Сенная» и «Площадь Свободы» прямо под исторической (так называемой Нагорной) частью города. Это первое в стране применение инструмента инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) для строительства тоннеля метро, сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

В целом, по его словам, в разных городах России на развитие линий метро и метротрама по линии ИБК уже согласовано 238 млрд руб. «Проекты дадут мощный импульс для развития городов не только с точки зрения транспорта, пассажирских перевозок, но и с экономической точки зрения, — уверен Хуснуллин. — В конечном счете они будут способствовать повышению качества жизни людей».

Инструмент ИБК появился в 2021 году как источник «длинных и дешевых» денег для развития российских регионов. По нему из федерального бюджета региону выделяется целевой заем под 3% годовых на срок не менее 15 лет. В свою очередь, инструмент ИБК входит в комплекс мер под названием «Инфраструктурное меню». По этой же программе строители из ГК «Моспроект-3» ведут работы по созданию транспортного каркаса в Красноярске и Челябинске.

«Сегодня у нас собрана команда метростроевцев со всей страны, в том числе экипажи тоннелепроходческих машин, пилоты, механики, гидравлики и штат инженерно-технических специалистов для выполнения строительных работ по тоннельной проходке собственными силами», — рассказала гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.