 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Буйнакске загорелся крупный торговый центр. Видео

В Сети появились кадры крупного пожара в торговом центре в Буйнакске

В Буйнакске загорелся крупный торговый центр. Видео
Video

Кровля двухэтажного здания ЦУМа загорелась в дагестанском Буйнакске.

Как сообщили РБК в МЧС, площадь пожара уже составила 1,2 тыс. кв. м. Его тушение осложняется конструктивными особенностями здания и «маловодностью района», уточнили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал, из здания эвакуировали 27 человек.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
Пожар Дагестан МЧС
Материалы по теме
Площадь пожара в ЦУМе в Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м
Общество
В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке
Общество
Театр сатиры после пожара отменил часть спектаклей в начале февраля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
В последнем сообщении жене бортмеханик сбитого Ил-76 написал о работе Политика, 12:16
Как брокеры зарабатывают миллионы на продаже недвижимости Pro, 12:16
Лидер «Би-2» назвал наказание за нарушение тайских законов несоизмеримым Общество, 11:59
Автомобили Бориса Ельцина. На чем ездил первый президент России Авто, 11:59
В Нижнем Новгороде девушку арестовали из-за радужной сережки Политика, 11:57
Кадры прибытия группы «Би-2» в Израиль Политика, 11:53
Возможно ли быть счастливым на работе. Десять способов попробовать Pro, 11:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Буйнакске загорелся крупный торговый центр. Видео Общество, 11:40
Как не превратиться в старика в 50 лет Pro, 11:40
СК возбудил уголовное дело по факту убийства бойца из школы Нурмагомедова Спорт, 11:38
Подоляк назвал Залужного «назначенным менеджером» Политика, 11:37
Экс-миноритария Лебединского ГОКа задержали по делу о вымогательстве Бизнес, 11:34
Путин встретился с патриархом Кириллом в годовщину интронизации Политика, 11:30
Топ-5 популярных легенд телефонных мошенников: как не попасться РБК и Сбер, 11:27