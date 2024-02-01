В Буйнакске загорелся крупный торговый центр. Видео
Кровля двухэтажного здания ЦУМа загорелась в дагестанском Буйнакске.
Как сообщили РБК в МЧС, площадь пожара уже составила 1,2 тыс. кв. м. Его тушение осложняется конструктивными особенностями здания и «маловодностью района», уточнили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал, из здания эвакуировали 27 человек.
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