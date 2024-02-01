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Школу на 1,2 тыс. мест в Сосенском достроят до конца года

Сюжет
Новости Москвы
Фото: stroimos / VK
Фото: stroimos / VK

До конца 2024 года в Сосенском поселении Новой Москвы будет сдан крупный образовательный объект — школа на 1200 мест. В новом учреждении, расположенном на проспекте Куприна, будут обустроены классы робототехники, IT-полигон, мастерская живописи и шахматный клуб, а общая площадь здания составит 28,5 тыс. кв. м. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, школа станет одной из крупнейших в ТиНАО: 1200 учеников — это 48 классов, обучающихся одновременно. Помимо специализированных мастерских проектом предусмотрены три зала для физических упражнений и гимнастики, а на территории будут созданы спортивные площадки для волейбола, стритбола, беговые дорожки из резиновой крошки, поле для мини-футбола с искусственным газоном и оборудованные места для игры в настольный теннис.

Территориально школа располагается в жилом комплексе «Бунинские луга», и ее строительство осуществляется за счет средств частного девелопера. После ввода в эксплуатацию объект перейдет в городскую собственность. Работы над объектом сейчас идут полным ходом, включая инженерные и отделочные работы и установку витражей на фасаде.

В рамках стратегии сбалансированной застройки региона Владимир Жидкин, глава департамента развития новых территорий, подчеркивает значимость строительства социальных объектов. Для девелоперов, работающих на территории ТиНАО, важно учитывать не только жилищные, но и социальные потребности горожан. В целом к 2035 году план по развитию Новой Москвы предусматривает строительство 320 новых детских садов, 170 школ и ряд других важных социальных объектов.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, недавний опрос москвичей показал, что 82% горожан уделяют особое внимание расположению образовательных учреждений в шаговой доступности от дома и уже высоко оценивают уровень обеспеченности столичных кварталов такими объектами.

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Теги
Новая Москва Школа Строительство Андрей Бочкарев
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