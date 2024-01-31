В Москве микроавтобус протаранил ограждение и чуть не упал в реку

В Москве микроавтобус протаранил ограждение и чуть не упал в реку. Видео

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На Даниловской набережной Москвы-реки произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Водитель не справился с управлением и протаранил ограждение набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Микроавтобус чуть не упал в реку.

Дептранс сообщил о ДТП на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. По данным ведомства, на дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них выехал за пределы проезжей части.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в Дептрансе.