В Москве микроавтобус протаранил ограждение и чуть не упал в реку. Видео
На Даниловской набережной Москвы-реки произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Водитель не справился с управлением и протаранил ограждение набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Микроавтобус чуть не упал в реку.
Дептранс сообщил о ДТП на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. По данным ведомства, на дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них выехал за пределы проезжей части.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в Дептрансе.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства