Ракова объявила о начале практикумов по подготовке к ЕГЭ в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 1 февраля в 450 школах Москвы начинаются практикумы для одиннадцатиклассников, в рамках которых они будут готовиться к сдаче ЕГЭ по выбранным предметам. Среди изменений программы практикумов в 2023/2024 учебном году — расширение числа школ — участниц проекта до 450 и разделение учеников на три потока по уровню их знаний. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, разделение ребят на группы «в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов» позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику, тогда как увеличение числа участвующих школ отвечает задаче обеспечить равные возможности для всех школьников Москвы. «Кроме того, поскольку ближайшие месяцы для ребят будут напряженными, мы заботимся и о психологическом здоровье учеников. А именно: готовим серию лекций с опытными психологами, которые расскажут, как справляться со стрессом перед экзаменами и эффективно распределять свое время», — добавила Ракова.

Пилотный проект по подготовке к ЕГЭ впервые прошел в столице в предыдущем, 2022/2023 учебном году — тогда в нем участвовали 400 школ (сейчас уже 450), а делили старшеклассников по уровню их готовности не на три, а на два потока. На выпускных экзаменах 2023 года система доказала свою эффективность: по отдельным предметам среди московских одиннадцатиклассников многократно выросло число стобалльников и сократилось число «двоечников». В связи с этим столичные власти приняли решение о масштабировании программы. По словам вице-мэра Раковой, это фактически уже стало новым московским стандартом подготовки к ЕГЭ.

Положительные стороны эксперимента отмечают и непосредственные участники процесса — сами старшеклассники, их родители, а также учителя. Так, замдиректора школы № 444 в столичном районе Измайлово Ольга Чепрова рассказала, что в прошлом году рекордное количество выпускников поступили на бюджетные места именно в вузы, где они собирались учиться изначально. «У учеников нашей школы всегда были высокие показатели, но работа в новом формате продемонстрировала, что эти показатели могут быть еще выше, причем значительно», — добавила Чепрова.

Ученик той же школы Кирилл Меркулов рассказал о самом процессе подготовки: «Нас разделили на группы в зависимости от уровня наших знаний и предметов, которые мы будем сдавать. Каждую пятницу мы пишем диагностики в формате ЕГЭ. Это позволяет подготовиться к настоящему экзамену и сдать его на максимальный балл». В свою очередь, его мама Наталья отметила, что семье теперь не надо тратить время и деньги на репетиторов. «Кроме того, я заметила, что мой ребенок благодаря этой программе стал менее тревожным. Он спокойно готовится к экзамену, что в дальнейшем ему поможет сдать ЕГЭ», — сказала Наталья Меркулова.