В Риме вызвали посла Венгрии из-за цепей на задержанной итальянке
МИД Италии вызвал посла Венгрии из-за появления в Сети фотографий, на которой итальянку Иларию Салис завели в будапештский суд с руками и ногами в цепях, сообщает RAI News 24.
Итальянский МИД потребовал, чтобы условия содержания под стражей соответствовали европейскому законодательству.
Глава ведомства Антонио Таяни отметил, что Рим не может «пойти на компромисс в отношении уважения к личности» — поставить под угрозу достоинство Салис и других задержанных.
Илария Салис — 39-летняя учительница из Милана. С февраля 2023 года она находится в тюрьме в Будапеште по обвинению в нападении на двух неонацистов во время демонстрации. Салис могут приговорить к 16 годам лишения свободы, она отрицает вину.
По словам ее отца Роберто Салиса, он пытается привлечь общественное внимание к проблеме содержания дочери с осени 2023 года.
Итальянская оппозиция требует от премьер-министра Джорджи Мелони предоставить информацию об условиях, в которых находится 39-летняя миланка.
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