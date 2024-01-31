В Риме вызвали посла Венгрии из-за цепей на задержанной итальянке

Здание МИД Италии (Фото: Wikimedia Commons)

МИД Италии вызвал посла Венгрии из-за появления в Сети фотографий, на которой итальянку Иларию Салис завели в будапештский суд с руками и ногами в цепях, сообщает RAI News 24.

Итальянский МИД потребовал, чтобы условия содержания под стражей соответствовали европейскому законодательству.

Глава ведомства Антонио Таяни отметил, что Рим не может «пойти на компромисс в отношении уважения к личности» — поставить под угрозу достоинство Салис и других задержанных.

Илария Салис — 39-летняя учительница из Милана. С февраля 2023 года она находится в тюрьме в Будапеште по обвинению в нападении на двух неонацистов во время демонстрации. Салис могут приговорить к 16 годам лишения свободы, она отрицает вину.

По словам ее отца Роберто Салиса, он пытается привлечь общественное внимание к проблеме содержания дочери с осени 2023 года.

Итальянская оппозиция требует от премьер-министра Джорджи Мелони предоставить информацию об условиях, в которых находится 39-летняя миланка.