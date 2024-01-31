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Ефимов рассказал о договоре на редевелопмент части бывшей промзоны в СВАО

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Три участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в столичных районах Бутырский и Марьина Роща (СВАО) будут реорганизованы частным инвестором — соответствующий договор уже подписан московскими властями. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Три участка общей площадью около 15 га находятся неподалеку от станций «Бутырская» и «Дмитровская» московского метро (последняя также имеет пересадку на МЦД-2 — второй маршрут городской электрички). В течение ближайших восьми лет — именно на такой срок рассчитан проект — здесь появятся 192 тыс. кв. м современной недвижимости, из которых основную часть займут общественно-деловые пространства, а 30 тыс. кв. м придутся на жилье по программе реновации.

По оценкам вице-мэра Ефимова, реализация проекта комплексного развития территорий (КРТ) на трех участках бывшей промзоны «Огородный проезд» потребует более 63,7 млрд руб. инвестиций, по итогу же там будут созданы около 2,7 тыс. новых рабочих мест.

Столичная программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот полузаброшенных и неэффективно используемых участков бывших промзон. Старые строения демонтируются, на их месте возводятся современные кварталы с недвижимостью различного назначения и всей необходимой инфраструктурой. По данным московской мэрии, сейчас в городе на разных этапах реализации находится 228 подобных проектов редевелопмента общей площадью около 2,7 тыс. га.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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