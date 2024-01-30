 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Люди спасались от пожара на крыше дома в Москве. Видео

МЧС: спасатели сняли с крыши горевшего на улице Гиляровского дома трех человек

Люди спасались от пожара на крыше дома в Москве. Видео
Video

Сотрудники МЧС сняли трех человек с крыши административного здания на улице Гиляровского в Москве во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание находится на реконструкции, на втором этаже горели строительные материалы на площади 10 кв. м.

Пожар произошел на улице Гиляровского, 29. На сайте КПРФ говорится, что по этому адресу находится одно из отделений партии. Депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил РБК, что их партия восемь месяцев назад уехала из этого помещения.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Пожар Москва МЧС
Материалы по теме
В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ
Общество
В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития
Общество
Летевший из Китая самолет сел в Якутске после сигнала о пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 17:53
Стоит ли участвовать в IPO «Делимобиля»: мнения аналитиков Pro, 19:06
Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины Политика, 19:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
В клубе КХЛ отреагировали на блокировку счетов из-за долгов Спорт, 18:54
Минэк оценил новый прогноз МВФ по России словами «привычная практика» Экономика, 18:54
Автор «Черного лебедя» предупредил о «смертельной спирали» для США Политика, 18:52
Футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы в 2023 году Спорт, 18:47
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
ЮАР сообщила о «тихонечко стучащихся» в БРИКС странах глобального Севера Политика, 18:42
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 18:40
В селе Старый Хутор в Белгородской области взорвался украинский дрон Политика, 18:38
На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут выпускать XCITE. Что это Авто, 18:25
Леве из «Би-2» разрешили улететь в Израиль Общество, 18:25
Кара-Мурзу на четыре месяца перевели в единое помещение камерного типа Политика, 18:17
«Ожидают с нетерпением». Что будет с биткоином после заседания ФРС Крипто, 18:10