Люди спасались от пожара на крыше дома в Москве. Видео
Сотрудники МЧС сняли трех человек с крыши административного здания на улице Гиляровского в Москве во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание находится на реконструкции, на втором этаже горели строительные материалы на площади 10 кв. м.
Пожар произошел на улице Гиляровского, 29. На сайте КПРФ говорится, что по этому адресу находится одно из отделений партии. Депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил РБК, что их партия восемь месяцев назад уехала из этого помещения.
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