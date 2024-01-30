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Жители сообщили о вспышке в Подольске

Жители сообщили о вспышке в Подольске в Московской области

Жители сообщили о вспышке в Подольске
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Жители Подольска утром заметили вспышку. Власти происшествие пока не прокомментировали.

РЕН ТВ написал, что, «по одной из версий, на электроузле Московских центральных диаметров произошло короткое замыкание». Московская железная дорога сообщила, что все подстанции, которые обеспечивают энергией ее линии, работают штатно.

После публикации власти Москвы сообщили, что «все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением». В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что данные об «инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности». По данным московских властей, «на опубликованных видео короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей».

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Подольск Московская область подстанция
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