Появились кадры испытаний в Китае частного самолета с двигателем на водороде

В Китае испытали частный самолет с двигателем на водороде. Видео

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В Китае испытали протопит самолета, который работает на водороде. Этот небольшой четырехместный частный самолет испытали в аэропорту Шэньяна, провинция Ляонин на северо-востоке Китая. Мощность двигателя во время испытаний достигла 120 киловатт.