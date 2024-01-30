Ефимов сообщил о 6 торгах на право редевелопмента участков до конца марта

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

До конца первого квартала 2024 года в столице на открытых аукционах будут определены инвесторы, ответственные за реализацию шести проектов комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, указанные торги пройдут в период с 8 февраля по 21 марта, заявочные кампании по каждому лоту еще продолжаются, но будут завершаться примерно за неделю до даты проведения аукциона (в самом раннем случае — 1 февраля). Речь идет об участках в столичных районах:

Южное Тушино — масштабная программа реорганизации участка бывшей промзоны «Тушино» площадью 46,3 га, где планируется возведение свыше 1,1 млн кв. м недвижимости;

Северное Медведково — в программу редевелопмента включены почти 27 га бывшей промзоны «Медведково», где совокупно появится почти 700 тыс. кв. м недвижимости самого разного назначения;

Рязанский — реорганизация участка бывшей промзоны «Грайвороново» площадью 22,6 га;

Крюково (Зеленоград) — участок бывшей промзоны «Малино» площадью 17,7 га, где постоят 363 тыс. кв. м недвижимости;

Ростокино — комплексное развитие участка площадью чуть более 5 га, непосредственно примыкающего к транспортно-пересадочному узлу «Ростокино»;

Покровское-Стрешнего — небольшой участок, площадью 1,14 га, поблизости от платформы Щукинская второго маршрута городской электрички (МЦД-2).

Столичная программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот полузаброшенных и неэффективно используемых территорий бывших промзон. Привлечение частного инвестора по итогам торгов — один из трех вариантов реализации проектов КРТ, остальные два — редевелопмент силами нынешних собственников земли и недвижимости, а также участие в проекте городского оператора.