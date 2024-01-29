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В Новосибирской области город огородили сеном от косуль

Фото: Минприроды Новосибирской области
Фото: Минприроды Новосибирской области

Город Куйбышев в Новосибирской области огородили сеном, чтобы избежать массового нашествия мигрирующих косуль, пишет РБК-Новосибирск.

«Город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль, — приводит издание слова главы регионального минприроды Евгения Шестернина, — Косули не переплывут «куйбышевскую Сену», сыто утонут в крепком и теплом сне».

Косули мигрируют в поисках районов, где мало снега, так они ищут себе корм, сообщали местному изданию Ngs55 в местном минприроды. «Самым лучшим кормом в морозный период года являются поля сельскохозяйственных культур с высоким содержанием белка, это такие культуры, как рапс, люцерна, козлятник, клевер, кукуруза, а также маслиничная культура — подсолнечник», — говорили там.

Основная масса сытых косуль ушла из окрестностей города Куйбышева после того, как его обложили сеном, уточнил Евгений Шестернин. «Сейчас возле города порядка трехсот косуль. Основная масса благополучно ушла с полными желудками», — написал министр в своем телеграм-канале. В прилегающем к городу районе ведется разведка с дронов, специалисты приступили к дежурству на лыжах и снегоходах. Шестернин подчеркнул, что ситуация, произошедшая в декабре 2023 года в городе Омске, не повторится.

29 декабря в Омске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия косуль. Миграция диких животных может привести к увеличению случаев ДТП, привести к нарушению производственных процессов в городе, распространению опасных болезней животных, следовало из распоряжения губернатора Омской области.

Диких животных отлавливают в городе до сих пор. 15 января на трассе Челябинск — Новосибирск произошло ДТП, виновником которого стала выбежавшая на дорогу косуля. В результате водитель машины и двое детей были госпитализированы с тяжелыми травмами. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута заявил, что миграция косуль на территории города может продолжаться до конца февраля.

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