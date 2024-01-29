В Петербурге полиция задержала снимавших нападения на людей мужчин

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Полиция установила и задержала участников конфликта, видео которого было размещено в интернете. По результатам изучения видеоматериалов полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство), об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вследствие «мониторинга социальных сетей» полицейские нашли «в одном из мессенджеров» видео с дракой.

По данным «Фонтанки», в Сеть выложили подборку видео с комментарием о группе молодых людей, якобы действующих по примеру арестованного треш-блогера Турала. Они снимали и публиковали видео о нападениях на граждан.

Полиции за «короткое время» удалось установить нападающих, так как автор видео с приятелями уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за публикацию подобного ролика в конце прошлого года. Троих человек доставили в отдел полиции для разбирательства и проведения процессуальных действий. Виновным максимально может грозить срок лишения свободы до пяти лет

В середине прошлого октября в Петербурге задержали еще пятерых молодых людей, которых подозревают в нападениях на пешеходов ради треш-видео. Тогда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления возбудить уголовное дело. Оно было возбуждено по статье о хулиганстве.