Тушу убитого амурского тигра нашли в Приморье

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Убитого и расчлененного амурского тигра обнаружили в Приморском крае. Об этом пишет «АмурПолит.ру».

Тушу убитого тигра нашли в 20 километрах от села Ясеневый. Точная причина гибели пока не установлена. Делом об убийстве животного занимаются прокуратура и следственный отдел.

В российском законодательстве за убийство амурского тигра предусмотрена ответственность по статье 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). По этой статье может грозить до девяти лет лишения свободы.

Амурский тигр — самый крупный и один из самых редких подвидов тигра. Он занесен в международную Красную книгу. Хищник обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей.

В январе умерла амурская тигрица, сбитая на трассе Хабаровск — Владивосток. Специалисты предположили, что животное вышло на неосвещенный участок дороги, так как потеряло осторожность. Это могло произойти из-за болезни, травмы или недостатка питания.