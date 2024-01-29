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Синоптик предупредила о «барической ложбине» в начале февраля в Москве

Синоптик Позднякова: в начале февраля Москва окажется в «барической ложбине»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале февраля столичный регион окажется «в глубокой барической ложбине», написала в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Если в конце января атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы (нормой считается 748 миллиметров ртутного столба), то в начале февраля атмосферное давление резко понизится. Но на температурном режиме это практически не скажется, указала синоптик

«Неделя ожидается теплой, по январским меркам. Аномалия температура воздуха составит плюс 3 — 5 градусов», — сообщила метеоролог Позднякова.
 

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