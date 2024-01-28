Площадь пожара в Театре сатиры в Москве достигла 200 кв. м
Площадь пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве составляет 200 кв. м, сообщило МЧС в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что огонь распространяется по деревянным конструкциям театра, на борьбу с пожаром стягиваются дополнительные силы. В тушении задействованы 21 единица техники и 76 человек.
Дептранс Москвы предупредил, что в связи с пожаром перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу.
В столичном управлении ведомства уточнили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 10:58. Когда пожарные прибыли на место, дым выходил из-под кровли здания.
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