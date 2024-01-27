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«Роснефть» назвала объем выплаченных налогов в 2023 году

Вице-президент Менжинский: «Роснефть» в 2023 году заплатила налоги на ₽4 трлн
«Роснефть» ROSN ₽573,85 -0,14% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Роснефть» в 2023 году заплатила в федеральный бюджет 4 трлн руб. налогов, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский на выставке-форуме «Россия».

«Компания вносит существенный вклад в бюджет [России], только по итогам пяти лет мы заплатили в бюджет налогов порядка 18 трлн руб. Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет [России], поступает от компании «Роснефть». В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 трлн руб.», — сказал Менжинский (цитата по ТАСС).

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Фото:Денис Кожевников / ТАСС

Он также отметил, что по итогам 2023 года компания поставила рекорд по добыче газа, нарастив ее более чем на 42%, до 106 млрд куб. м. Таким образом, «Роснефть» довела свою долю на рынке до 14%, добавил вице-президент.

По его оценке, доля компании в нефтедобыче в России составляет 40%.

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