«Роснефть» назвала объем выплаченных налогов в 2023 году

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«Роснефть» в 2023 году заплатила в федеральный бюджет 4 трлн руб. налогов, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский на выставке-форуме «Россия».

«Компания вносит существенный вклад в бюджет [России], только по итогам пяти лет мы заплатили в бюджет налогов порядка 18 трлн руб. Каждый шестой рубль, который поступает в бюджет [России], поступает от компании «Роснефть». В этом году объем бюджетных платежей компании составил 4 трлн руб.», — сказал Менжинский (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что по итогам 2023 года компания поставила рекорд по добыче газа, нарастив ее более чем на 42%, до 106 млрд куб. м. Таким образом, «Роснефть» довела свою долю на рынке до 14%, добавил вице-президент.

По его оценке, доля компании в нефтедобыче в России составляет 40%.