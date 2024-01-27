Колумбия отозвала посла из-за «безответственных» заявлений Милея

Правительство Колумбии отозвало своего посла в Аргентине после «безответственных» и «неуважительных» заявлений аргентинского президента Хавьера Милея. Об этом сообщил колумбийский МИД.

«В результате обстоятельств, созданных словами президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Колумбии.

Глава колумбийского МИД Альваро Лейва выразил «решительный протест» против заявлений Милея в адрес президента Колумбии Густаво Петро во время интервью, вышедшего в эфир 25 января. В ведомстве подчеркнули, что своими высказываниями Милей рушит «глубокие узы дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, которые исторически объединяли Колумбию и Аргентину и укреплялись на протяжении двух столетий».

Милей в ходе интервью назвал Петро «коммунистом-убийцей» и заявил, что он «топит Колумбию». Позже колумбийский президент, не называя имен, сказал: «Те, кто нападает на нас, понятия не имеют, что такое коммунизм или что такое социализм».