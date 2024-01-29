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Ефимов сообщил об утверждении планировки 6 новых проектов редевелопмента

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Только за декабрь 2023 года столичные власти утвердили проекты планировки шести участков общей площадью свыше 34 га, которые реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о редевелопменте отдельных территорий бывших промзон «Северянин» и «Алабушево», а также неэффективно используемых территорий на улицах Азовская, Обручева, Новоостаповская и Москворечье. По словам Ефимова, в рамках этих проектов городские операторы возведут более 650 тыс. кв. м недвижимости. Совокупно это потребует 216 млрд руб. вложений, тогда как по итогам реализации проектов городской бюджет будет получать до 9 млрд руб. ежегодно. «Также в результате редевелопмента этих участков в пяти столичных округах будет создано не менее 4,3 тыс. рабочих мест», — добавил заммэра.

Подробнее о проектах рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Так, реорганизация территорий на участке бывшей промзоны «Северянин», а также на улицах Москворечье и Азовской подразумевает строительство жилья по программе реновации общей площадью свыше 337,4 тыс. кв. м. Кроме того, комплексное развитие в этих районах включает строительство детских садов на 350 воспитанников и школ на 750 учащихся.

Проект планировки участка бывшей промзоны «Алабушево» предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения общей площадью более 195,5 тыс. кв. м. А на улицах Новоостаповская и Обручева запланировано строительство в общей сложности свыше 88,6 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов.

Столичная программа КРТ направлена на преобразование заброшенных и неэффективно используемых территорий города в современные сбалансированные кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Реализация проектов может проходить тремя способами: либо городским оператором, либо силами нынешних собственников земельных участков и недвижимости, либо же сторонним девелопером, определенным по итогам открытого аукциона. Всего на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.

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Теги
Москва редевелопмент жилищное строительство реновация программа реновации промзоны
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