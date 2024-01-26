В МЧС объяснили взрыв под Выборгом
Взрыв под Выборгом связан с выработкой карьера, рассказали РБК в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.
«В Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере Гаврилово», — уточнили в телеграм-канале администрации региона. Пожарные и спасатели в связи со взрывом к работе не привлекались.
Ранее телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что жители Выборга заметили мощный взрыв. Власти объяснили громкие звуки плановыми работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. В Выборгском районе находится множество карьеров, часть из них — гранитные.
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