 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МЧС объяснили взрыв под Выборгом

МЧС: взрыв под Выборгом произошел при работе на карьере

В МЧС объяснили взрыв под Выборгом
Video

Взрыв под Выборгом связан с выработкой карьера, рассказали РБК в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

«В Выборгском районе Ленобласти запечатлены всего лишь плановые взрывные работы по добыче гранитной крошки в карьере Гаврилово», — уточнили в телеграм-канале администрации региона. Пожарные и спасатели в связи со взрывом к работе не привлекались.

Ранее телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что жители Выборга заметили мощный взрыв. Власти объяснили громкие звуки плановыми работами по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. В Выборгском районе находится множество карьеров, часть из них — гранитные.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МЧС новости Ленинградская область Выборг
Материалы по теме
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью
Политика
Число жертв взрыва на фекальной станции в Новотроицке увеличилось до двух
Общество
В многоквартирном доме в Якутии произошел взрыв газа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
Отток средств из биткоин-ETF и тарифы для майнеров. События недели Крипто, 17:40
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 17:39
Как досрочно включить свой дом в программу капремонта по новому закону РБК+, 17:39
Организаторы «Игр Будущего» сформировали команду из 2 тыс. волонтеров Отрасли, 17:36
Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена Политика, 17:36
Эстония одобрила экстрадицию основателей криптопирамиды HashFlare в США Крипто, 17:26
Голкипер «Салавата» извинился за мат в прямом эфире после матча КХЛ Спорт, 17:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Первая женщина-глава системно значимого банка покинет свой пост Финансы, 17:23
FT узнала о планах Илона Маска привлечь $6 млрд для своего ИИ-стартапа Инвестиции, 17:21
Суд в Москве арестовал «сотрудничавшего» с иностранным государством Политика, 17:17
Денежный вопрос: как говорить о финансах в паре Pro, 17:13
Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие» Общество, 17:13
Графен, спутник, нейросети: главные российские достижения науки и техники Тренды, 17:10
РЖД увеличат количество пассажирских поездов в Калининград Общество, 17:02