Мэрия анонсировала строительство гериатрического центра на западе Москвы

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Центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей, построят в Рублево-Архангельском, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, объект расположится недалеко от деревни Захарково на западе столицы. Комплекс будет включать в себя сад с прудом, площадку для танцев, шахмат и настольных игр, открытую сцену, летний кинотеатр и оранжерею.

«На участке площадью порядка 2,5 га планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тыс. кв. м, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — На прилегающей территории будет обустроен парк площадью 6,7 га».

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, гериатрический центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места.

«Город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру, это остается одним из приоритетов в развитии Москвы, — подчеркнула глава комитета. — Для реализации проекта внесены изменения в Правила землепользования и застройки».

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2024 года москвичам проиндексируют и социальные выплаты, в том числе и пенсии. Индексация размеров пособий и выплат на 5% была заложена в бюджет столицы на 2024–2026 годы, который приняли в ноябре. Согласно документу, всего на социальную поддержку москвичей выделят 619,5 млрд руб., а в целом расходы социальной направленности составят 2,3 трлн руб. (50% бюджета) с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и вырастут на 15,5%.