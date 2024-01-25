В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящего цеха аэролодок. Видео
В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок, площадь пожара превысила 1 тыс. кв м. Огонь вспыхнул в селе Еловое. Из здания эвакуировали 40 человек, сообщило МЧС.
На месте тушения пожара работают 27 пожарных. Пострадавших нет.
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