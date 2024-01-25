 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящего цеха аэролодок. Видео

В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящего цеха аэролодок

В Красноярске 40 человек эвакуировали из горящего цеха аэролодок. Видео
Video

В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок, площадь пожара превысила 1 тыс. кв м. Огонь вспыхнул в селе Еловое. Из здания эвакуировали 40 человек, сообщило МЧС.

На месте тушения пожара работают 27 пожарных. Пострадавших нет.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Красноярск пожары
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Власти Крыма ужесточили правила выезда в Херсонскую область Политика, 12:48
В Белоруссии на членов команды Тихановской завели дело о госперевороте Политика, 12:45
В Японии мужчину решили казнить за поджог аниме-студии с 36 погибшими Общество, 12:43
Нарышкин предупредил о провокациях из-за «поражения» Запада на Украине Политика, 12:41
В СК опровергли информацию о задержании сотрудника Wildberries за поджог Общество, 12:35
Фигуристка Симонова получила сотрясение мозга после удара головой об лед Спорт, 12:32
Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа Политика, 12:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Картаполов заявил, что обмен пленными продолжат, несмотря на сбитие Ил-76 Политика, 12:25
Компания Henderson отчиталась о рекордной выручке по итогам 2023 года Инвестиции, 12:23
Разоблачение Дубая: какие сюрпризы для инвестора таит «город стройки» Pro, 12:17
Что стало с людьми, проработавшими 16 лет в банке РБК и Газпромбанк, 12:14
Афганская газета сообщила о краже $1,2 млн из упавшего российского Falcon Общество, 12:14
Турция сохранила запрет на пропуск военных кораблей в Черное море Политика, 12:04
Пулково попросило ускорить внедрение duty free на внутрироссийских рейсах Бизнес, 12:03