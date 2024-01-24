В Совфеде предложили Минздраву включить в ОМС тапочки и халаты

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В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву по включению в полис обязательного медицинского страхования оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях. В частности, это халаты, тапочки, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, сообщают «Известия» со ссылкой не неназванные источники.

В рекомендациях говорится, что Минздраву надо рассмотреть «включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации». Это следует из документа за подписью главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Вячеслава Тимченко, пишут «Известия».

С идеей о включении тапочек, халатов выступал в ноябре на заседании в Совфеде Александр Саверский, президент «Лиги защитников пациентов». «У нас нет погруженности бытовых вещей в тарифы ОМС. Каких? Человек упал с инфарктом на улице, его привезли — нет тапочек, в чем ходить, нет халатов, никаких бытовых вещей. И главные врачи говорят: «Куда я должен? .. Туалетную бумагу как я проведу? Во что включу?» — говорил он.