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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

Умер Александр Саюталин, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе»
Александр Саюталин
Александр Саюталин (Фото: triiks_media / VK)

В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет умер актер Александр Саюталин. Об этом сообщила кинокомпания «Триикс медиа» на странице во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что не стало актера Александра Саюталина. Великолепный актер, замечательный человек», — говорится в сообщении. Причины смерти актера в продюсерской компании не уточнили.

Прощание с Саюталиным запланировано на 25 января. Оно состоится в 13:30 в петербургском храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.

Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Вскоре он присоединился к труппе Театра имени Ленсовета, в котором служил на протяжении многих лет. Кроме того, он принимал участие в постановках театра «Балтийский дом» и Петербургского экспериментального театра (ПЭТ).

За свою карьеру актер снялся в десятках сериалов, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны». Саюталин также сыграл в фильмах «Любимая дочь папы Карло», «Белая стрела», «Русский спецназ» и других.

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Теги
актер «Улицы разбитых фонарей» смерть
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