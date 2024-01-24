Ефимов рассказал о реализации проектов редевелопмента в 10 округах Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В настоящий момент частные лица — нынешние правообладатели участков и объектов недвижимости, а также сторонние инвесторы — реализуют в столице 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в десяти административных округах общей площадью почти 493 га. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках редевелопмента этих участков предусмотрено строительство свыше 9,3 млн кв. м недвижимости различного назначения. Более половины из этого объема (5,3 млн кв. м) придется на жилье, добавил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Остальное — 2,5 млн кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая детсады и школы, а также 1,5 млн кв. м современных высокотехнологичных производств.

Совокупно указанные проекты потребуют привлечения порядка 3 трлн руб. инвестиций, тогда как доходы городского бюджета после их реализации составят около 1 трлн руб. ежегодно. Как отметил заммэра Ефимов, по итогу в городе появится как минимум 93 тыс. новых рабочих мест.

Столичная программа КРТ направлена на преобразование заброшенных и неэффективно используемых территорий города в современные сбалансированные кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Реализация проектов КРТ может проходить тремя способами: либо городским оператором, либо силами нынешних собственников земельных участков и недвижимости, либо же сторонним девелопером, определенным по итогам открытого аукциона. Всего на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.