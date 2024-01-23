Китайский регулятор убрал с сайта проект ограничения трат геймеров

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Регулятор онлайн-игр Китая удалил со своего сайта проект новых правил, ограничивающий расходы игроков, сообщает Reuters. Это привело к росту акций китайских игровых компаний.

В декабре 2023 года регулятор заявил о планах принять законопроект, запрещающий поощрения для геймеров — бонусы при первой покупке внутренней валюты или награды за ежедневный вход в игру. Помимо этого, власти предлагали предупреждать игроков о чрезмерных тратах. Одна из поправок касалась уменьшения количества боев в играх, что вызвало жаркие споры в сообществе геймеров, поскольку сражения являются основной чертой многих игр.

В день публикации проекта капитализация трех крупнейших интернет-компаний Китая рухнула на $80 млрд.

После объявления предложений регулятор назначил период консультаций, который окончился 22 января. Аналитик крупной китайской брокерской компании Сяоюэ Ху пояснил, что удаление проекта может говорить о том, что в него будут вноситься изменения.

На фоне сообщений об исчезновении документа акции китайских игровых гигантов Tencent Holdings и NetEase выросли на 6% и 7% соответственно на утренних торгах.

3 января Национальное управление прессы и публикаций уволило чиновника, курирующего новые игровые правила. Пять источников сообщили Reuters, что Фэна Шисиня сняли с должности в связи с проектом.