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Ракова сообщила о старте проекта по использованию ИИ в работе лабораторий

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

На базе столичного диагностического центра лабораторных исследований (ДЦЛИ) начался пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать «норму», теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями. «Таким образом, специалисты смогут уделять больше времени наиболее сложным случаям, в меньшей степени заниматься рутинными процессами и самое главное — распознавать признаки заболевания даже в том случае, когда оно не является прямым объектом исследования», — подчеркнула вице-мэр.

Анастасия Ракова уточнила, что на данный момент эксперимент проводится по направлению жидкостная цитология — методу цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. Столичные власти планируют расширить данный проект для использования в других сферах.

Кроме того, в ближайших планах столичного депздрава внедрение сервиса в единую информационную систему, которая позволяет автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований. Повышение скорости и качества проведения исследований служит одной из важных задач системы московского здравоохранения.

Отметим, что этот пилотный проект специалисты ДЦЛИ реализуют совместно с резидентами «Медтеха» в рамках грантовой поддержки мэра Москвы.

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Теги
диагностика искусственный интеллект Анастасия Ракова департамент здравоохранения Москвы медицинские лаборатории
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