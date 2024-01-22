Ракова рассказала про год работы первого медицинского флагмана Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За год работы флагманского центра ГКБ имени В.В. Вересаева его сотрудники оказали экстренную помощь более 50 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это уникальный, продуманный с нуля в каждой детали медицинский центр, концепция которого заключается в том, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь к неотложному пациенту. Благодаря этому за год работы центра значительно выросла пропускная способность больницы.

«До открытия флагмана в приемное отделение поступали 114 пациентов в сутки, после открытия в среднем 155. Мы видим рост на 40%, — уточнила вице-мэр. — При этом время от поступления пациента до первичного осмотра сократилось в среднем в три раза, и в настоящее время не превышает 15–20 минут. Всего за год здесь оказали экстренную помощь более 50 тыс. человек».

Добиться подобных результатов помог новый стандарт экстренной медицинской помощи. Первым работать по нему начал именно центр ГКБ им. Вересаева. Стандарт подразумевает единые алгоритмы и логистику оказания экстренной помощи в любой больнице, выверенную командную работу всех подразделений и сотрудников. Это позволяет оптимизировать диагностический процесс на всех этапах, повышает скорость принятия решений и качество оказываемой медицинской помощи.

По словам главы дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного депздрава Николая Рубцова, новый стандарт экстренной помощи — это принципиально новые логистические, технологические, коммуникативные решения. «Все направлено на сокращение времени начала специализированного лечения: от планировочных решений и цифровой системы медицинской сортировки «триаж» до концепции «врач к пациенту», экспертной диагностики и своевременного технологичного лечения, — подчеркнул эксперт. — При этом вся модель является пациентоцентричной: в штате работают психологи, социальные координаторы, а для близких пациента созданы комфортные условия пребывания».

Анастасия Ракова отметила, что почти половина экстренных пациентов получили медпомощь без госпитализации в течение двух часов, треть — в срок до шести часов. Основную долю поступивших за год во флагманский центр — 38% — составили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у 12% была диагностирована острая хирургическая патология, почти у 9% — травмы. За время работы центра было проведено 36 сложнейших операций в гибридном формате, когда необходимые манипуляции одновременно либо с минимальным разрывом по времени выполняют специалисты разных специализаций, например сосудистые, эндоваскулярные и нейрохирурги.

Значительно повысить эффективность работы медучреждения позволило не только применение новых принципов оказания экстренной помощи, но и внедрение современных информационных технологий. Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева стал первым «цифровым госпиталем» столицы, в котором перешли на безбумажный документооборот. Инновационные возможности позволили освободить специалистов от рутинных действий и повысить скорость работы с пациентами. Сейчас на такой формат работы переходят и другие московские стационары.