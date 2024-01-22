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Общество ,  
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В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей

Фото: Michael Loccisano / Getty Images
Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Забастовка работников образования началась в Эстонии 22 января. Об этом сообщает новостной портал города Таллин Stolitsa.ee.

Эстонское правительство не выполнило обещание по повышению заработной платы работникам сферы образования, считают в Союзе работников образования Эстонии (EHL), которые выступили инициаторами забастовки. Она охватывает как общеобразовательные, так и профессионально-технические учебные заведения.

Помимо повышения оплаты труда представители организации считают необходимым создание коллективного договора, который исключил бы повторения ситуации с протестами. EHL надеется также провести переговоры с Министерством образования и науки.

20 января глава департамента образования Таллинна Каарел Рунду заявил, что в дни проведения забастовки, с 22 числа, образовательные учреждения останутся открытыми. По данным властей, только в Таллине бастовать будут порядка 3380 работников. Ученики средней и старшей школы будут переведены на дистанционное обучение, а для учеников младших классов организуют альтернативные занятия на территории школ. Рунду также объявил, что заработная плата учителей в период протестов будет сохранена.

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