Фондовый индекс Японии Nikkei 225 достиг максимума с 1990 года

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Фондовый индекс Японии Nikkei 22 января превысил отметку 36,5 тыс. пунктов впервые с февраля 1990 года. Об этом сообщает Nikkei.

Индекс Nikkei Stock Average продолжил расти в течение дня, закрывшись на отметке 36 546 пунктов. Этот показатель на 583 пункта (1,6%) выше по сравнению с предыдущим рабочим днем. По данным газеты, это наивысший показатель за 33 года и 11 месяцев.

Как пишет The Nikkei, индекс вырос благодаря росту акций полупроводниковой промышленности. Акции растут на фоне ажиотажа на чипы для развития искусственного интеллекта. В частности, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) на прошлой неделе повысила прогноз прибыли из-за растущего спроса на высокопроизводительные чипы.

Индекс Nikkei отслеживает изменение стоимости акций 225 лидирующих корпораций Японии. 11 января Nikkei превысил отметку 35 тыс. пунктов.