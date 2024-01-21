Над Германией сгорел астероид. Видео
В ночь на 21 января в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736, сообщает Tagesschau.
По информации NASA, его фрагменты упали в 00:32 на территории федеральной земле Бранденбург. Камеры наблюдения в Лейпциге и Праге также зафиксировали светящийся огненный шар в небе.
Астрофизик из Европейского космического агентства Рихард Мойсль сообщил в разговоре с журналом Der Spiegel, что метеорит вошел в атмосферу Земли на относительно небольшой скорости — всего несколько километров в секунду. Поисковые группы отправились за фрагментами небесного тела.
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