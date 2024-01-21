В Стамбуле буровая машина пробила дыру в тоннеле метро. Видео
Буровая установка пробила свод тоннеля метро на линии, ведущей в аэропорт Стамбула. Пострадавших в результате инцидента нет, однако на линии закрыли движение.
Авария произошла 20 января. Роторный бур пробил бетонный свод тоннеля на одном из перегонов и повредил рельсы. Поезда на этом участке в момент аварии не было, так как подвижной состав остановился из-за отключения электричества.
«Поскольку в нашей операционной системе метрополитена была предусмотрена защита от всевозможных факторов, внешнее воздействие было сразу же обнаружено. Никаких повреждений системы не произошло. После инцидента линия метро продолжила бесперебойно работать в другом направлении», — заявил представитель национальной железнодорожный оператор Турции TCDD.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике