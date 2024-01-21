В Стамбуле буровая машина пробила дыру в тоннеле метро. Видео

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Буровая установка пробила свод тоннеля метро на линии, ведущей в аэропорт Стамбула. Пострадавших в результате инцидента нет, однако на линии закрыли движение.

Авария произошла 20 января. Роторный бур пробил бетонный свод тоннеля на одном из перегонов и повредил рельсы. Поезда на этом участке в момент аварии не было, так как подвижной состав остановился из-за отключения электричества.

«Поскольку в нашей операционной системе метрополитена была предусмотрена защита от всевозможных факторов, внешнее воздействие было сразу же обнаружено. Никаких повреждений системы не произошло. После инцидента линия метро продолжила бесперебойно работать в другом направлении», — заявил представитель национальной железнодорожный оператор Турции TCDD.