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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на донецком направлении до 320 военных
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные группировки «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия также поразила силы и технику бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. Астафьев оценил потери украинской стороны в 320 военных убитыми или ранеными.

Российские войска заняли Веселое в ДНР
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Солдаты группировки «Юг» 18 января взяли под контроль село Веселое в ДНР. Тогда Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки к юго-западу от Артемовска.

Среди уничтоженной техники в сводке упомянули самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», три системы М777, а также один танк.

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Теги
Минобороны ВСУ Донецкая народная республика
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