Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении
Российские военные группировки «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По его словам, артиллерия также поразила силы и технику бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. Астафьев оценил потери украинской стороны в 320 военных убитыми или ранеными.
Солдаты группировки «Юг» 18 января взяли под контроль село Веселое в ДНР. Тогда Минобороны отчиталось об ударах по позициям трех бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки к юго-западу от Артемовска.
Среди уничтоженной техники в сводке упомянули самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», три системы М777, а также один танк.
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