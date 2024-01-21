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Умер актер из «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов

Актер из «Склифосовского» и «Чикатило» Сдобнов умер в возрасте 57 лет

На 58-м году жизни умер актер Алексей Сдобнов, сообщила в соцсети «ВКонткте» продюсер Наталия Бочарова. Он скончался 13 января, но внимание на это СМИ обратили только сейчас.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине, сейчас выясняют причины», — говорится в публикации. Прощание с ним прошло 16 января в подмосковных Люберцах.

Бывшая супруга Сдобнова Виктория Маргелова рассказала «Пятому каналу», что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. По ее словам, актер скрывал проблемы со здоровьем.

Сдобнов родился в 1966 году. Он снимался в фильмах и сериалах, среди них — «След», «Склифосовский», «Беспринципные», «Чикатило» и друге. Всего у него на счету более 40 киноработ.

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Теги
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