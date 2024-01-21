Умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский
На 59-м году жизни умер актер театра и кино Виталий Вашедский, сообщила пресс-служба Театра на Таганке, в котором он служил.
«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», — говорится в публикации.
О дате и месте прощания объявят дополнительно.
Вашедский родился в 1965 году в подмосковном Ступино. Окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа.
Как режиссер в 1995 году он снял короткометражный фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже в подмосковном городе Щербинка. Работа получила первую премию на фестивале Вальфдорских школ в Бремене.
Виталий Вашедский работал на разных театральных площадках, в их числе «Сатирикон», МХАТ имени А. П. Чехова и «Содружество актеров Таганки». С 2000 года он играл в Театре на Таганке, участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и других.
Он также снимался в фильмах и сериалах, среди них — «Вирус», «Фантом», «ДМБ», «Сделано в СССР», «Савва Морозов» и другие.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике