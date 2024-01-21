В возрасте 58 лет умер актер из «ДМБ» Виталий Вашедский

На 59-м году жизни умер актер театра и кино Виталий Вашедский, сообщила пресс-служба Театра на Таганке, в котором он служил.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», — говорится в публикации.

О дате и месте прощания объявят дополнительно.

Вашедский родился в 1965 году в подмосковном Ступино. Окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа.

Как режиссер в 1995 году он снял короткометражный фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже в подмосковном городе Щербинка. Работа получила первую премию на фестивале Вальфдорских школ в Бремене.

Виталий Вашедский работал на разных театральных площадках, в их числе «Сатирикон», МХАТ имени А. П. Чехова и «Содружество актеров Таганки». С 2000 года он играл в Театре на Таганке, участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и других.

Он также снимался в фильмах и сериалах, среди них — «Вирус», «Фантом», «ДМБ», «Сделано в СССР», «Савва Морозов» и другие.